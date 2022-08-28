Malatya'da vekiller sahada çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Darende İlçesi Ayvalı Mahallesinde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.MALATYA (İGFA) - İnceleme gezisine Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Darende Ayvalı Mahallesi Muhtarı Hamit Özdemir, ”Yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin. 20 yıl aradan sonra mahallemiz yeni bir hizmet gördük” dedi.

Hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “Yapılan hizmetlerin Ayvalı Mahallemize, şehrimize ve insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayvalı Mahallemizde gerçekten güzel hizmetler yapıldı. Parke taşı olarak daha önceden yapılan yolların sıcak asfalt ile kaplanması ve sökülen parke taşlarının da ara yollarda değerlendirilmesi Ayvalı Mahallemizin güzel bir görünüme kavuşturdu. Ayvalı Mahallemiz gerek altyapıda olsun gerekse üstyapıda olsun hizmete kavuşmuştur. Ayvalı Mahallemiz daha güzel hizmetlere layık. Emek çeken başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvalı Mahalle sakinlerinin sıcak, gönülden ve coşkuyla karşılamalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan ise, “Ayvalı Mahallemiz bizim için önemli bir mahalle. Geçmiş dönemde Belediye olan ve daha sonra mahalle hüviyeti alan mahallemiz hizmetlerde zaman zaman aksamalarla karşılaşmış. İlgili arkadaşlarımız gerek altyapı su ve kanalizasyon hizmetlerinde olsun gerek Yol ve Asfalt çalışmalarında gerekse de Sosyal ve Kültür alanda hizmetler gerçekleştirdik. Ayvalı Mahallesindeki hemşerilerimizin mağdur edilmemesi, istek ve taleplerinin kendilerine hizmet olarak yansıtılması noktasında arkadaşlarımıza gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini ifade ettik. Ayvalı Mahallemizin altyapısı, üstyapısı yapılmış durumda. Eksik olan hizmetler ile ilgili olarak da arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapmakta ve kısa süre içerisinde eksik olan hizmetlerinde tamamlanması noktasında çalışmalar yürütülmekte. Yapılan hizmetlerin Ayvalı Mahallesi sakinlerine hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah daha güzel zamanlarda daha güzel hizmetlere sizleri kavuştursun” şeklinde konuştu.

Ayvalı Mahallesinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Ayvalı Mahallemize vermiş olduğumuz sözlerin tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemizin su problemleri çözüldü, kanalizasyon problemleri çözüldü yollar sıcak asfaltla çok güzel bir görünüm kazandı. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bir bütün halinde Ayvalı Mahallesini daha modern ve daha yaşanılır bir mahalleye dönüştürüldüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece Ayvalı Mahallesinde değil Darende’nin muhtelif mahallelerinde ve 13 ilçemizin tamamı ile Malatya merkez olmak üzere sorumluluk taşıyan ve hizmetleri yerine getirmekte. Yıllara yayılmış olan problemlerin çözümü noktasında atmış olduğu adımlar içinde Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetler Ayvalı Mahallemiz için hayırlı olsun” dedi.