Malatya'da silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi üreticilere ve çiftçilere destek olmak adına DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 2022 yılı “Bitkisel Üretimin Alt Yapısının Geliştirilmesi Programı” kapsamında 252 küçük aile işletmesine Silajlık Mısır tohumu dağıttı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Malatya İlinde Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Binası önünde silajlık mısır tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen tören sırasında Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, bir konuşma yaparak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın son yıllarda tarım ve hayvancılık noktasında yetiştiricilere, üreticilere ve çiftçilere büyük destek verdiğini söyledi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç üreticinin zor zamanında Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapmış olduğu destekleri takdirle karşıladıklarını belirtirken, Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Turan Karaca da, dağıtılan fidelerden de saha çalışması yapan ekiplerimiz verimin yüksek olduğunun haberlerini paylaştıklarını ve çiftçiler adına Büyükşehir'in desteklerine teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, DAP ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte belediyemizin ortaklaşa yapmış olduğu bu projede silajlık mısır tohumu dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Malatyalı çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra da çok da güzel işleri çiftçilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından silajlık mısır tohumları 252 küçük aile işletmesi olan çiftçilere teslim edildi.