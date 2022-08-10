Malatya'da sanatsal yeni mekanlar açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’na Damascus Atölyesi, Tesbih Atölyesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi daha kazandırıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı’na iki atölye ve bir kütüphane kazandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Noğay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Meclis Üyeleri, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Açılış sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, "Damascus Atölyesi, Tesbih Atölyesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi’nin açılışı Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Damascus’u ustamız tarif ederken çelik her şeyi keser, Damascusda çeliği keser. Damascus (Şam Çeliği) atölyesinin bir şubesinin Malatya Sanat Sokağı’nda açılması çok önemli. Atölye noktasında dünyada yoktur. Sadece Şam Çeliği ustasıYusuf ustamız ve Malatya’daki atölyesinin ikinci şubesinin açılışını yapıyoruz. Özellikle yok olmaya yüz tutmuş sanatların gün yüzüne çıkarılması ve devam ettirilmesi noktasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Kültür Dairesi Başkanlığımızın bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan, fotoğrafçılık ile ilgili fotoğraf kütüphanesi ve fotoğrafçılık eğitiminin yapılacağı bir atölyenin açılmış olması hem Sanat Sokağı açısından hem de sanatçılar açısından da önemli bir kazanım olduğuna inandığını söyledi.

Başkan Gürkan Damascus Atölyesi’nin açılışın ardından Damascus ustası Yusuf Bayyiğit ile birlikte çelik dövdü.

Yusuf Bayyiğit ayrıca yapmış olduğu çalışmalar hakkında da Başkan Gürkan’a bilgiler aktardı.