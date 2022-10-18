Malatya'da Naat-ı Şerif programı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Malatya Uluslararası Öğrenci Derneği (MİSA) işbirliğinde Naat-ı Şerif Programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MABESEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen Naat-ı Şerif programına katıldı.



MABESEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. 8 farklı ülkeden öğrenciler naatlar okuyarak ilahiler söyledi.

Programda ayrıca Türk öğrencilerde ilahiler okudular.

Naat-ı Şerif Programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, "8 ülkemizden öğrenciler Peygamber Efendimizle ilgili şiirleri, mersiyeleri bizlerle paylaştılar. Ben inanıyorum ki bizim milletimiz ve diğer milletlerde Peygamberimizi tanıma noktasında, sünneti seniyesini uygulama noktasında azami titizliği ve hassasiyeti gösteriyorlardır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum milletimiz hakikaten Peygamber Efendimize çok hassasiyet göstermekte, çok özen göstermekte, çok büyük sevgi göstermektedir. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki bütün ümmetin aynı hassasiyeti aynı sevgiyi ve muhabbeti göstermeleridir. Peygamberimiz dünyayı şereflendirdikten sonra bir devrim gerçekleşmiş. O dönemde Arabistan’da insanlar köle diye satılıyor, cariye diye satılıyor, soylular, asiller, cariyeler, köleler var. Asabiyet öyle bir had safhaya varmış ki kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar da bir asabiyet almış başını gidiyormuş. İslam dini ve Peygamberimizin sünneti seniyesini öğrenmediğimiz zaman İslam dinini tam anlamıyla öğrenmiş sayılmayız. Peygamberimizin ahlakını kendimize rehber edinip o yolda yürümemiz lazım. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği Naat-ı Şerif programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.