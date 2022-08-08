Malatya'da Muharrem ayına özel iftar

Malatya Valiliğive Malatya Büyükşehir Belediyesitarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Büyükşehir Nikâh Sarayında iftar programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Nikâh Sarayı’nda düzenlenen iftar programına Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan,Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli,İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşu Temsilcileri, STK Temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.

Cem Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Eşref Doğan, Muharrem ayının tekrar birlik ve beraberlik düşüncesiyle hareket edilmesi için vesile olduğunu söyledi.

Muharrem Ayı’nın insanlığa barış getirmesi temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, “Muharrem orucu İslam öncesinde de insanlığa Cenab-ı Allah tarafından farzı ayin olarak tutulması için emrolunmuş bir oruçtur" dedi.

Tutulan Muharrem oruçlarının kabul olması dileğinde bulunan Vali Şahin ise yaptığı konuşmada, Kerbela hadisesinin de bir büyük zulüm olduğunu belirterek, "Elbette zalimden yana değil haklıdan yana,Ehl-i Beyt’ten yana olacaksınız. O dönemden bu döneme ne diyor Kerbela hadisesi zalimler bitmiyor, zulüm bitmiyor, haksızlık bitmiyor, Yezid’ler bitmiyor. O zaman bizlerde Yezid’lere karşı bugün haklıdan yana, haktan yana gücümüz oranında pozisyon alacağız. Bu bizim hem insanlığımızın hem Müslümanlığımızın bize yüklediği görevdir. Her zaman haktan, haklıdan yana bir toplum geliştirebilirsek dünyada zulümler temizlenir. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.