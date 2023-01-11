Malatya'da 'Mekke'nin Fethi' anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Mekke’nin Fethinin 1393. Yıl dönümü dolayısı ile “Mekke’nin Fethi” konulu bir konferans düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa konferanslarını sunmak üzere Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadın meclisi üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, miladi takvim olarak 11 Ocak’ın Mekke’nin Fetih tarihi olduğunu vurguladı. Mekke’nin Fethinden önce bölgenin genel durumu ile ilgili bilgiler veren Artan, o dönemde bölgede yaşayan herkesin putperest olmadığını, Hz. İbrahim’in milletine mensup insanlarında olduğunu ifade etti.

Artan, Peygamber Efendimiz ’in hayatı ve yaşadığı devrin özellikleri hakkında kısaca bilgiler verdi. Efendimizin devlet yönetme biçimi ve stratejisi hakkında da bilgiler veren Artan, “Özellikle Mekke’nin Fethi ve sonrasında orada yaşayan diğer dinlere mensup toplumlara karşı hoşgörü ile yaklaşılması konusunda ortaya koyduğu mükemmel iradenin günümüz yöneticileri, toplumları ve bireyleri için örnek alınması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Çünkü toplumların bir arada olması, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının temel unsuru hoşgörüdür” dedi.

Programın sonunda kadın meclisi üyeleri Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan’a konu ile ilgili çeşitli sorular yönelttiler.