Malatya'da MAŞTİ'de 7/24 güvenlik

Malatya Büyükşehir Güvenlik Ekipleri 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. MAŞTİ'de yapılan kontrollerde 42 ruhsatsız silah tespit edilerek Polis Merkezi'ne teslim edildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı çalışmalarını yürüten Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında olan Büyükşehir Hizmet Binası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) ile birlikte park bahçelerde ve hizmet binalarında vatandaşların güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmalarını yürütüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, “Daire başkanlığımıza bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü olarak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa tabii 160 güvenlik çalışanımızla birlikte Büyükşehir Belediye Hizmet binamız başta olmak üzere şehirlerarası otobüs terminalimiz (MAŞTİ), park ve bahçelerimizle, hizmet binalarımızla Malatya’mıza hizmet sunmak için 7/24 esasına göre çalışmaktayız” dedi.

Güvenlik Şube Müdürü Ali Göksoy ise, “MAŞTİ terminalimizde güvenlik hizmetimizi 7/24 esasına göre yapmaktayız. MAŞTİ’de 1 amir, 4 şef, 2 bayan, 29 erkek olmak üzere 36 özel güvenlik personelimizle hizmet veriyoruz. 3 adet X-ray, 3 adet kapı dedektörü ile girişlerde valiz ve çanta kontrollerini yapıyoruz. Yapılan kontroller sırasında tespit edilen 42 adet ruhsatsız silah MAŞTİ Polis Merkezine teslim edilmiştir. Yine tespit edilen çok sayıda kesici ve delici alet de Polis Merkezine teslim edilmiştir. 61 adet kayıp eşya sahiplerine teslim edilirken, vatandaşlarımıza rahatsızlık verecek dilencilerde tespit edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli çalışmalarımızı yapmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.