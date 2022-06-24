Malatya'da MASKİ yangın eğitiminde

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya genelinde sorunsuz bir altyapı için çalışmalarını yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri yaparken iş güvenliği ve işçi sağlığına da büyük önem veriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda personele belirli periyotlarla iş güvenliği ve yangın eğitimleri veriyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Güvenliği Eğitimcisi Seyfullah Soylu tarafından verilen eğitimde, yangına müdahale ve profesyonel ekipler gelene kadar görevli personelin yapacakları söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan personellerin eğitimlerine büyük önem verdiğini aktaran Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Güvenliği Eğitimcisi Seyfullah Soylu, “Herhangi bir yangın, kaza ya da afet olayında ilk aşamada profesyonel ekipler olay yerine intikal edene kadar her bireyin kendisinin, ailesinin, arkadaşlarının canını ve malını kurtarabilmek için yapabileceği müdahale sistemleri var. Bu eğitim hem personelimizin işyerinde müdahale konusundaki bilgilendirmesini sağlayacak, hem de kendi hayatlarında, evlerinde böyle bir durumla karşılaşırlarsa ne gibi çözümler ve uygulamalar yapabileceklerini gösterecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, bu konuyu çok önemsiyor. Bizlerde Sayın Başkanımızın talimatları ile personellerimizi sivil savunma konularında sürekli olarak uygulamalı eğitimlerle bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.