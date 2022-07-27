Malatya'da MABEM'in LGS başarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için yürüttüğü eğitimlerle ekonomik olarak dezavantajlı birçok öğrencinin başarılı sonuçlar elde etmesini sağladı.MALATYA (İGFA) - LGS’ye hazırlanmak için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılan öğrencilerin başarıları, her yıl olduğu gibi bu yılda dikkat çekti.

Kurslara katılanlardan7 öğrenci Fen Liselerini, 20’si merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 162 öğrenci Anadolu Liselerini, 1’i merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 33 öğrenci Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini, 2’si merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 19 öğrenci Anadolu İmam Hatip Liselerini ve 3 öğrenci de Sosyal Bilimler Lisesini kazandı.

Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde bu yıl 224 öğrenci lise tercihlerine yerleşti.

Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılarak başarı sağlayan öğrencilere sadece sınav öncesinde değil sınav sonrasında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek kurslara katılan öğrencilerin sınav öncesi ve sonrasında takipleri uzman eğitimciler tarafından yapıldı.