Malatya'da Kuyumcular Çarşısı'na sağlıklaştırma

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında mevcut alanları daha güzel bir mekân haline dönüştürmeye devamı ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırmaçalışmaları kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan Hamidiye Mahallesi’ndeki Kuyumcular Çarşısı Soykan Parkı’nda düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Kuyumcular Çarşısı açılış programına Malatya Valisi Hulusi Şahin,Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren,İl Müftüsü Veysel Işıldar, Siyasi Parti il Başkanları, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Vakıf, Dernek, Oda başkanları, muhtarlar, kuyumcu esnafı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, şehir merkezinde kent estetiğini yenilemek adına kentin estetik hale getirilmesi adına da çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kuyumcular Çarşısı’nda yaklaşık 250 bağımsız bölüm olduğuna dikkati çeken Okyay, "Bunların yaklaşık 140’ı dükkân. Bir kısmında da ofisler bulunuyor. Bunların tamamında altyapı, kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz, Türk Telekom ve elektrik altyapısıtamamen yenilendi. Aynı zamanda cephe giydirme çalışmaları ve tabela çalışmaları tamamen yenilendi. Bu çalışmaların hem kuyumcularımıza hem de Malatya halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibini kutladı. Söz konusu alanın Malatya’nın kalbi olduğunu ifade ederek, "Herkes dükkanlarını en güzel şekilde süslüyor. Bizlerinde Malatya’yı en güzel şekilde süslememiz gerekmez mi? Malatya’yı tanımlama noktasında en önemli mekanlardan birisidir burası. Böyle devam edersek güzel bir Malatya’ya ve Malatyalıya yakışan bir şehre hızla kavuşmuş oluruz. Ben çok başarılı bir çalışma olarak buldum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Kuyumcular Odası Başkanı Yavuz Ündil ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a plaket ve çiçek takdim edildi.