Malatya'da Kayısı Festivali'nde sportif etkinlik

Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde ‘Spor Şenliği’ düzenlendi.MALATYA (İGFA)- Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında birçok etkinlik festivalde yer aldı.

Sergi, panel, halk oyunları, yabancı halk oyunları, konserler, atlı cirit müsabakaları gibi etkinliklerin yer aldığı festivalin son gününde Millet Bahçesi’nde ‘Spor Şenlikleri’ düzenlendi. Ödüllerin de verildiği spor şenliğinde katılımcılar birçok alanda spor müsabakaları gerçekleştirdi.

Malatya’nın her noktasında farklı etkinliklerle birlikte kayısı festivalini doyasıya yaşayan vatandaşlar, festivaldeki etkinliklere katılarak hem yarıştılar hem de eğlendiler.

Spor Şenlikleri kapsamında yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’verdi.