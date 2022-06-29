Malatya'da 'Kayısı Festivali' istişaresi sürüyor

Malatya'da Kayısı Festivali için STK, sendika ve amatör spor kulüpleriyle bir araya gelindi.MALATYA (İGFA) - Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi fikir alışverişinde bulunmak, her kesim ve kesitten geniş bir katılımın sağlanması için istişare toplantıları sürüyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Sendika Temsilcileri ve Amatör Spor Kulüpleri yetkilileri katıldı.

Kayısı Festivalinin Malatya için çok önemli olduğunu belirten Başkan Gürkan istişare toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra 2019 yılında yaptık arkasından Pandemi döneminden dolayı yapamadılarını anımsatarak, "Geçtiğimiz yıl ve bu yıl kayısı festivalini hep birlikte yapacağız. Sayın Valimizle bu konuyu süreç olarak takip edilmesi noktasında ön çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma neticesinde öncelikle Malatya’da faaliyet gösteren Siyasi Parti İl Başkanlarımızla, Kaymakamlarımızla, İlçe Belediye Başkanlarımızla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Yöneticilerimizle toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarımız devam edecek" dedi.

Kayısı festivalinin gerekliliğine dikkati çeken Başkan Gürkan, "Bu şehir hepimizindir. Bu şehirde yaşamanın, huzur kenti olan, Dar’ül Rıfat olan şehrimizde hepimizin mutluluğu haz etmemiz lazım. Hepimizin şehrimize sahip çıkması lazım. Yoksa şehrimizin geleceğini kaybederiz. Memleketimizde güzel insanlarımızın sayısı çok. Kayısı festivalimizin 25’incisini yapacağız. Ülkemizin ve şehrimizin bazı sıkıntılara duçar olduğunu ve coğrafyamızın etrafının ateş çemberi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bizim Malatya’da yakacağımız ışık Malatya’yı aydınlatacağı gibi Türkiye’yi de aydınlatacak biz ışık olacak. Çünkü ilk medeniyeti kuran, ilk devleti kuran, Anadolu’yu Anayurt yapan, ilim adamlarının yetiştiği yer Malatya. Malatya’da yanan birliktelik ışığı Türkiye’yi aydınlatacaktır. Bizim vereceğimiz mesaj 21 Temmuz’daki mesajdır. 21 Temmuz’da bütün toplumun kesimleri, kesitleri, görüşleri, partileri Malatya paydasında birleşip şehir merkezine başlatacağımız on binlerin katıldığı kortejle mesaj vereceğiz. Kortejimize bütün STK’larımız, sendikalarımız, meslek kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz aileleriyle, çocuklarıyla, üyeleriyle el ele verip güçlü bir mesaj vermeliyiz. 21 Temmuz’da Malatya’nın şahlanışını caddelerimizde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Malatya’dan Türkiye’ye ve Dünya’ya birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya'mım kendini ikiye katlayacak bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "STK’lar olarak, sendikalar olarak, dernekler olarak, spor kulüpleri olarak her kesimle birlikte festivalimizin kortejinde güçlü bir mesaj verelim. Malatya için bir olalım” ifadelerini kullandı.

İstişare toplantısı sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç, katılımcılara festivalde yapılacak olan çalışma ve etkinliklerle ilgili olarak bir sunum yaptı.