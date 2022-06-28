Malatya'da 'Kayısı Festivali' istişaresi

Malatya'da bu yıl 25’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay başkanlığında toplantı yapıldı.MALATYA (İGFA) - Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hazırlık çalışmaları sürüyor.

Malatya merkez başta olmak üzere 13 ilçede bulunan vatandaşların etkinliklere katılımını sağlıklı bir şekilde sağlanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, daire başkanları ve ilgili şube müdürlerinin katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Sekreteri Cemal Noğay, 13 ilçede festivale katılmak isteyen genci, yaşlısı, imkânları olan olmayan, hiçbir vatandaşı geride bırakmadan festivale katılımlarını sağlamak adına her türlü ulaşım imkânlarını ve diğer çalışmalarını nasıl sağlayabiliriz yönünde toplantı yaptıklarını söyledi. Gerek ilgili kaymakamlarla, belediye başkanlarıyla, muhtarlarla görüşerek festivalimize katılmak isteyen vatandaşların ihtiyaçları tespit edeceklerini belirten Noğay, "Vatandaşlarımız festivale iştirak etmek istedikleri takdirde her türlü imkânın sağlanması için bir çalışma yaptık. İnşallah festivalimiz coşkulu bir şekilde geçecek. Güneşin altın yumurtasının hasat döneminde Malatya’da coşkulu bir şekilde bütün Türkiye’ye, bütün Dünya’ya kardeşliği bu şekilde ilan etmiş olacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak festivalin sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.