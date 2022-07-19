Malatya'da 'Kayısı Festivali' için geri sayım

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali istişare toplantıları kapsamında Genç STK temsilcileriyle bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hakkında istişare toplantısına katılan Genç STK’lara festivalle ilgili bilgilendirme yapıldı.

İstişare toplantısına katılan Genç STK temsilcilerinden Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, kayısının başkenti Malatya’da festivale sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerken, "Bugüne kadar yapılan festivalleri ele alırsak yapılacak olan kayısı festivalimizi dünyanın yakinen takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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Malatya’da birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Gürkan, festivalin öncelikli amacının Malatya’daki birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu belirterek, "Kuru kayısı üretiminin %80’inin Malatya’da olduğunu düşünürseniz ve güneşin altın yumurtası diye tarif ettiğimiz kayısının ne kadar önemli bir ürün olduğunu düşünürseniz şu anda Malatya’da 3 milyarlık kayısı için yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin büyük beş yatırımından bir tanesi Malatya’ya yapılıyor şu anda. Lisanslı depo yapıldı hemen yanında da dünya kayısı ticaret merkezi yapılıyor. Memleketimizde birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında bir çalışma başlattık. Belki bu çalışmayı küçük düşürmek isteyen insanlar olacaktır. Basitleştirmek isteyen insanlar olacaktır" denildi.

"Gençlerimiz ve gençlerimizin temsil ettiği kitleler ayağa kalktığı zaman şehir dimdik olur" diyen Başkan Gürkan, 21 Temmuz'da yapılacak 'Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor’ kortejine çok güçlü katılım beklediklerini söyledi.