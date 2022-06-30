Malatya'da kayanın içinden boru geçiriliyor

Malatya'da Batı Kollektörü ve Kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, arazi şartları ve zeminin kaya olmasından ötürü çalışmaların yavaşladığını, buna rağmen yılsonunda çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve beraberindeki heyet yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın “Akarsulara atıksular karışmayacak” diye talimat verdiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, çok zor şartlarda 7 ekibin çalışmalara gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Zeminin kaya olması ve arazi şartları nedeniyle çalışmaların santim santim ilerlediğini aktaran Mert, “Batı Kollektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu projenin yıllardır yapılmama nedeni çok açık. Kayaların içinden yol açıp, kayanın içinden boru geçiriyoruz. Arazi şartları zorlu olduğu için burada yapılan çalışmalar yavaş ilerliyor. Eğim çok az, hassas ve dikkatli çalışılması gerekiyor. Batı Kollektörü çalışmasına başlarken zor olacağını biliyorduk. Bugüne kadar neden bu hattın yapılmadığını anlamak için bölgeye gelip incelemek gerek. Geçmiş dönemlerde bu risk alınmamış. Ancak; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, bu hattın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi ve bizlere talimat vererek bir an önce çalışmaların başlamasını istedi. Bizlerde gerekli inceleme ve proje çalışmalarımızı yaptıktan sonra hattı yapmaya başladık. Başladığımız günden bu güne çok zor şartlarda işi yürütmeye çalıştık. Zemin kaya, arazi şartları çok zor. 7-8 ekip gece gündüz demeden santim santim ilerlemeye çalışıyor. İnşallah yılsonunda çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.