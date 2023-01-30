Malatya'da karla mücadele çalışmalarına devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, Arapgir ilçesinde bir ve Hekimhan ilçelerinde 9 olmak üzere kapalı olan yollar açılarak vatandaşların mağduriyetleri giderildi.

Bugün itibariyle ekiplerin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda Malatya genelinde kapalı mahalle yolunun bulunmadığı bildirildi.