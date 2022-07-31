Malatya'da kaçak suya müsamaha yok!

Malatya'da MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, kaçak su kullanmanın başkasının hakkını gasp etmek olduğunu belirterek, kaçak su kullanan kişilerin ihbar edilmesi gerektiğini kaydetti. Mert, “Kaçak su kullanımı konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ekibimiz sürekli sahada olacak” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Yazıhan İlçesi Ambarcık Mahallesi Şevki Çiftliği bölgesinde kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan 35 bin adet kayısı ağacının sulama problemi çözülüyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ve Ambarcık Mahalle Muhtarı Mustafa Boztepe çalışmaları yerinde incelediler.

MASKİ’nin işi olmamasına rağmen kayısıların kurumaması için kendilerine yardımcı olduklarını aktaran Ambarcık Mahalle Muhtarı Mustafa Boztepe, “Bölgemizde sulama problemimiz vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başkanımıza ilettik. MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalara başladı. 35 bine yakın kayısı ağacımız susuzluk nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Çalışmalar başladı. İnşallah kısa süre içinde tamamlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Şevki Çiftliği bölgesinde daha önceden yaşanan bir sıkıntı olduğunu dile getiren AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ise, MASKİ’nin soruna çözüm bulma adına canla başla mücadele ettiğini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ ekiplerinin tamamının sahada olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, tarımsal üretime katkı amacıyla Ambarcık Mahallesi’nde yaşanan sulama suyu sorununa müdahale ettiklerini aktardı.

Müdür Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Eksik hatlarımızı tamamlıyoruz. Eksik kanalizasyonlarımızı tamamlıyoruz. Tabi bu içmesuyu kısmı bizim işimiz, bizim yasal görevimiz. Biz bunları zaten yapmak zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla tüm ekip sahadayız. Sahada da olmaya devam edeceğiz. Hep söylüyoruz, sahada olmazsanız hiçbir şey çözemezsiniz, oturduğumuz yerlerden burayı yönetme şansımız yok” dedi.

Bu arada bölge halkının yaklaşık 10 gündür kayısı ağaçlarının susuzluktan dolayı kurumaya yüz tuttuğu sorunun çözülmesi noktasında MASKİ’den taleplerinin olduğunu söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Sulama suyuna aslında bizim işimiz değil. Ama bir gerçek var, üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Bu bölgemizdeki insanlarımıza mutlaka destek çıkmamız gerekiyor. Devlet Su İşleri gelip diyor ki; ‘500 litrenin üstü bana ait diğerine ben çok müdahale etmiyorum.’ Sulama Birliklerinin güçleri bir yere kadar. Bu bölgedeki 35 bin ağacımızın kurumaya bırakma şansımız yok. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Usulsüz ve kaçak su kullanımı ile ilgili de açıklama yapan Mert, “Lütfen kaçak kayıptan uzaklaşalım. Kaçak kullanımdan uzaklaşalım. Artık dünyanın geldiği durumda suyun ne kadar önemli olduğu ortada. İnsanlar yer altında geçmişte döşemiş olabilirler. Ama biz tekrar ediyoruz. Biz bunları yakaladığımız anda hem cezasını vereceğiz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.