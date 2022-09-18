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Malatya'da gazilerden Başkan Gürkan'a ziyaret
Yerel 18.09.2022, 12:24
19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası nedeniyle, Malatya Gazi Dernekleri Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Gazi Dernekleri başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşan Başkan Gürkan, hayatta olanlara sağlık, huzur ve mutluluk dilerken, dünyasını değiştirmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diledi.
Gaziler Günü ve Haftasını en içten dileklerle kutlayan Gürkan, Büyükşehir olarak gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve her türlü ihtiyaçları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, temin edilmesi noktasında yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.
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