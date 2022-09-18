Malatya'da çifte sergi

Malatya’nın fethinin 921’inci yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte 17-20 Eylül tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması etkinlikleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde Karma Sergi ve Foto Akademi Sergisinin açılışı yapıldı.MALATYA (İGFA) - 17-20 Eylül tarihleri arasında birçok etkinliğin yer aldığı 2’nci Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantep Buluşması’nda kültür, sanat, tarih, arkeoloji, turizm, gastronomi ve moda günlerinde birçok etkinlik katılımcılara sunuluyor.

Etkinlikler kapsamında MABESEM’de yer alan fuaye alanında Karma Sergi ve Foto Akademi Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 32 üniversiteden 150’ye yakın eserin yer aldığı sergiye akademisyenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

2’nci Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşmalarına katılan akademisyenlerden Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Arslantepe Buluşmasının parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bayraktaroğlu, Bir şehri markalaştırmak ve bu stratejide özellikle sanata yer vermek çok özel bir şey olduğuna dikkati çekerek, "Markalaşma stratejisinde sanatın ve kültürün yeri çok ayrıdır. Bunun içinde ciddi bir süreç gerekir. Kervansaray Buluşmalarından itibaren bugüne kadar gelen süreçte gerçekten Malatya önemli bir aşama kat etmiş. Dolayısıyla kalite ve markalaşma sürecinde deneyimler ve deneyimlerin arttırılması, birikimlerin arttırılmasıyla edinilen tecrübelerden daha iyiye nasıl giderimin sorgulanmasının yapılması belki de Arslantepe Buluşmalarının önemi ortaya koyan en önemli göstergedir. Tarih, ders aldıktan sonra, kendini geliştirdikten sonra fayda sağlar. Devlet stratejisinde de eğitim stratejisinde de böyledir. Dolayısıyla 3’üncü Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşmasını sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin’e etkinliğe davet ettikleri için teşekkür eden Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı, üretimleri sergileyebilecekleri bir alanın açıldığını belirterek, "Arslantepe’nin UNESCO’ya girmesi çok önemli bir adım. Bu konuda emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Göbekli Tepe nasıl dünyada ses getirdiyse Arslantepe için bunların olacağını düşünüyorum. Özellikle kent bağlamında kentte yaşayanlar için bu farkındalığın arttırılması gerekir. Bu farkındalıkta sanatla oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın bu konudaki eğilimini görüyorum. Bu vizyonel yaklaşımı da önemsiyorum bunun devam etmesini dilerim” dedi.