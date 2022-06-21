Malatya'da arama kurtarmada ileri seviye eğitimler tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafındanMalatya İl Milli Eğitim Müdürlüğübünyesinde gönüllülük esasına göre oluşturulan (AKUT) arama kurtarma ekibine ileri seviye arama kurtarma eğitimi verildi.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından olası yangın ve afetlere karşı birlikte hareket ederek daha etkin bir müdahale sağlamak amacıyla Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gönüllülük esasına göre oluşturulan (AKUT) arama kurtarma ekibine ileri seviye arama kurtarma eğitimi verildi.

İleri seviye arama,gelişen sanayi ve üretim sonucunda birçok kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer tehlikeli maddeler (KBRN) ile deprem gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimlerin olası afetler öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyacı olanlara, vatandaşların bilinçli bir şekilde müdahale etmesi noktasında büyük önem arz ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürü Ömer Çoban, eğitime katılanlara teşekkür etti.