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Malatya'da Altay Kışlası'na güvenlik duvarı

Yerel 23.08.2022, 16:55
Malatya'da Altay Kışlası'na güvenlik duvarı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altay Kışlası alanı içerisinde yapımına başlanan yol, güvenlik duvarı ve hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Altay Kışlası alanındaki çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı bilgilendirdi.

Malatya yeni sanayi sitesinin yapılması için Altay Kışlası için Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği Altay Kışlası’nın içerisindeki binaların yapımı işi tamamlandığını anımsatan Okyay, "2. kısım güvenlik duvarı, yol çalışmaları ve sanayi sitesi altyapı çalışmaları için yol çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda projemiz yaklaşık 10 milyon metreküp kazı, 10 milyon metreküp dolgu çalışmamız var. Değişik büyüklükte yaklaşık 2 bin 500 adet dükkan yapılacak. Şu an yol çalışmaları ve güvenlik duvarı çalışmaları başladı” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altay Kışlası’nda yaptığı inceleme gezisinde, yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanın devir işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Gürkan, Altay Kışlası’nda yaptığı açıklamada, “Malatya'nın sanayisi şehir içerisinde serpiştirilmiş durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bu da şehirde hem erişim noktasında, hem ulaşım noktasında, hem kaliteli hizmet sunabilme noktasında, hem de servis ağlarının erişimi noktasında hakikaten büyük sıkıntı yaratıyordu. Ayrıca da şehir estetiği açısından da olumsuz bir görüntü arz ediyordu. Milli Savunma Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde Yeni Sanayi Sitesi yapılması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli 1100 dönüm alan ile Tarım Bakanlığına tahsisli 1700 dönümlük mera alanı Belediyemize devredildi. İnşallah bu yolların bir an evvel ana hatlarıyla belirlenmesi sanat yapılarının neticelenmesi sonucunda da daha sonraki süreçte yapacağımız toplantılarda hangi sektörün hangi alanlara yerleştirilmesi noktasında yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda ilgili muhataplarla gerekli istişare toplantıları yapılacak" diye konuştu. 

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