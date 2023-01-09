Malatya'da 28 bin kişi Hayır Çarşısı'ndan faydalanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılan ve rahmetli iş insanı Vahap Küçük’ün isminin verildiği Hayır Çarşısı’nda her ay yaklaşık 28 bin ihtiyaç sahibine ulaşılıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Vahap Küçük Hayır Çarşısı’ndan bir ayda ortalam 28 bin ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda gerçekleştirilen yardımçalışmalarıyla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanıAdem Bedir Ergül, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların desteklerinin düzenli olarak devam ettiğini belirterek, “Vahap Küçük Hayır Çarşı’mızda ihtiyaç sahibi ailelerimize aylık ve 3 aylık olmak üzere düzenli yardımlarda bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek oluyoruz. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın destekleriyle de ailelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına bir nebze de olsa yardımcı oluyoruz. Ayrıca hayır çarşımıza destekte bulunan hayırsever vatandaşlarımızın da yardımlarını ailelerimize ulaştırıyoruz. Bunların yanı sıra ekmek desteğinde bulunuyoruz. Desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hayır çarşımıza bağış yapan hayırsever vatandaşlarımıza, Malatyalılar adına teşekkür ederim” dedi.

HERKES ALIŞVERİŞİNİ RAHATLIKLA YAPIYOR

Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda her ay düzenli olarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen ihtiyaç sahibi İbrahim Yüce, “Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Burayı halka açanlara ve yardım edenlere de çok teşekkürederim. İnanın yardıma muhtaç ailelere çok faydası oluyor. Herkes gelip alışverişini rahatlıkla yapabiliyor. Yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a da teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.