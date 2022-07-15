Malatya'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 6’ncı yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da unutulmadı.MALATYA (İGFA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu HarekatKurmay YarbaşkanıTuğgeneral Zafer Uğur, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ercan ALTIN, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve beraberindeki heyet Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret ettiler.



15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt’un mezarına çiçekler bırakan heyet, Şehit Fuat Bozkurt’un ailesiyle de bir süre sohbet ettiler. Okunan Kuran’ı Kerim Tilaveti ardından dua eden heyet Şehitlikten ayrıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında kapalı çarşı üstünde ‘Anı Defteri’ni imzalayan Başkan Gürkan, “ Şanlı tarihi kahramanlık destanları, ilim irfan destanları ile dolu olan milletimiz, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında yeni bir Kahramanlık Destanı daha yazmıştır. Binlerce yıllık bir maziye sahip olan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya koymaya çalıştıkları hain darbe kalkışması, amacına ulaşamadı. Çünkü o gece karşılarında büyük bir inançla özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiş bir millet duruyordu. Milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen hain darbe girişimi karşısında milletimiz etle tırnak olmuş, hep birlikte darbecileri püskürterek, darbecilere hadlerini bildirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Anı defterinin imzalanmasının ardından, Turgut Özal Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz temalı karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapılarak ziyaret edildi.