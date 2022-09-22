Malatya'd kadın STK’lar istişare etti

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda kadın STK temsilcilerinin katıldığı bir istişare toplantısı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadın STK temsilcileri, kadın kooperatifleri ve kadın mahalle muhtarları katıldı.

Moderatörlüğünü Malatya Kent Konseyi gruplar koordinatörlüğünü Hatice Albayrak’ın yaptığı söyleşi programında Büyükşehir Belediye Başkanı’na bugün ve gelecekte olan çalışmalar hakkında çeşitli sorular soruldu.

“Bu şehrin kadına verdiği önem, onun kadimliğinden gelir sözleri” ile konuşmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan, Malatya da kadına yönelik yapmış oldukları çalışmaların kadınların önünü açtığını ve Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar olduğunu ifade etti.

Ortak paydamız olan Malatya’mızın geleceği için bütün STK’ların ortak bir platform oluşturması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürkan, “Düşüncelerimiz farklı olabilir önemli olan o farklı düşüncelerden ortak bir akıl çıkarmak ve bir sinerji oluşturmak” dedi. Gürkan, “Kadınların toplumdaki etkin gücünü hiçbir zaman unutmayacağız. Malatyalı kadınlara güveniyorum ve inanıyorum. Malatya’yı mazisine layık istikbale kadınlarımız ile birlikte el ele hep beraber hazırlayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlardan da bahseden Gürkan, katılımcı STK’ların sorularını cevaplayarak katılımcılara ve Malatya Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi’nin çalışmalarından bahsederek, özellikle yerel yönetimler ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek için belli periyotlar ile STK'lar ile şehrin yöneticilerini istişare toplantıları ile bir araya getirdiklerini söyledi.

Düzenledikleri istişare toplantısı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi almak ve talep ve önerilerini Büyükşehir Belediye Başkanı’na iletmek üzere bir arada olduklarını belirten Bulut "Büyükşehir Belediye’mizin son dönemlerde yaptığı yatırımlar kentte yaşayan herkesin hayatını sahada kolaylaştırmıştır. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a çok teşekkür ediyoruz “dedi.

Katılımcı Kadın STK’lar program sonunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a çeşitli sorular yönelterek programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.