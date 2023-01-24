Malatya Büyükşehir okulları ilaçlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafındaneğitim-öğretim yılının ikinci yarısı öncesinde, eğitim verilen sınıflar ile öğrencilerin ortak kullanım alanlarıdezenfekte edilerek, öğrencilerin daha steril bir ortamda eğitim görmesi için ilaçlama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.MALATYA (İGFA) - Malata'da okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Diniye Çalık İlkokulu'nda başlayan ekipler, merkezde bulunan tüm okullarda tatil boyunca çalışmalarına devam edecek.

Okullarında yapılan ilaçlamadan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Diniye Çalık İlkokul Müdürü Şükrü Deveceloğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik düsturuyla okulumuzu dezenfekte etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için yapılan ilaçlama çalışması hem velilerimizi hem de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.

Malatya merkezde bulunan okulların ilaçlanacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda okullarımızın ilaçlıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken de Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık ve ilaçlama yapılacak okullarımızın listesini aldık. Malatya Merkezde bulunan okullarımızın hem dezenfeksiyonunu hem de ilaçlamasını yapacağız. Okulların çevresinde bulunan çöp konteynerleri, çöp sepetleri, rögarlar, okul içerisindeki kantin, mutfak, yemekhane, lavabo, dersliklerin ilaçlamasını yaptıktan sonra çocuklarımızın ortak kullandığı alanları da tatil günlerinde ilaçladıktan sonra çocuklarımızın ikinci yarıyıla daha sağlıklı bir şekilde girmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.