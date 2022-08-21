Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Büyükşehir Belediyesinin "Kuzey Kuşak Yolu" projesiyle Kent&Başkan Dergisi tarafından ödüle layık görüldü.MALATYA (İGFA) - Kent & Başkan Dergisi’nin her yıl düzenlediği, tüm Türkiye’yi kapsayan online anketi ile Türkiye’nin başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. Ödül almaya hak kazanan belediye başkanları Kayseri’de gerçekleştirilen ödül töreninde bir araya geldi.

Türkiye’deki birçok ilden belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Büyükşehir Belediyesinin "Kuzey Kuşak Yolu" projesiyle ödüle layık görüldü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Ankara’da bulunmasından dolayı Kayseri’de gerçekleştirilen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay katıldı.

Ödül töreni sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Cemal Noğay, Kent & Başkan Dergisi'nin düzenlemiş olduğu yarışmaya Malatya’da ulaşımla alakalı yapmış olduğumuz Kuzey Kuşak Yolu ile katıldığını belirterek, Kuzey Kuşak Yolu Malatya’nın hızlı ve konforlu ulaşımı için çok önemli bir proje olduğunu söyledi. 13 ilçe 718 mahallede çok ciddi derecede çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydeden Noğay, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Başkan Gürkan adına Genel Sekreter Cemal Noğay ödülü AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’in elinden aldı.