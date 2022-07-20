Malatya Büyükşehir'den hastane durağına yenileme

Malatya Büyükşehir Belediyesi merkezde bulunan otobüs duraklarının yenilenmesinin ardından hastane güzergâhına çalışan minibüs durağında da yenileme çalışmalarına başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da ihtiyaca cevap veremeyecek şekilde olan hastane minibüs durağında çalışma başlattıklarını dile getiren Büyükşehir BelediyesiGenel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, hastane durağı olarak bilinen, kışla caddesinde bulunan kapalı otoparkımızın karşısında yer alan minibüs duraklarının olduğu alanda çalışma başlattıklarını söyledi.

Hali hazırda bulunan minibüs durakları çok eski yıllarda yapılmış ve ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olduğunu kaydeden Okyay, "Modern anlamda vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını bekleyeceği aydınlatmalarıyla, güvenlik kamerasıyla, kaldırımlarıyla, yollarıyla ve cephe yenilemeleriyle birlikte komple yenileme çalışması başlattık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sayın Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’da yıllardır kangren olan sorunlara el atarak çözüme kavuşturduğunu söyleyen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce de, yaklaşık 30 yıla yakındır minibüsçü esnaflarının bölgeye taşınmasının, 9 durak, 44 arac ve yaklaşık günlük 15-20 bin yolcu hareketliliğinin olduğu bir bölgede hiçbir hizmetin yapılmamasının manidar olduğunu söyledi. "Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız yaklaşık beş altı defa durağımızı ziyaret ederek esnaflarımızın sorunlarını bizzat dinledi" diyen İnce, "Başkanımız, minibüs durağımızın yapılması noktasında gerekli talimatları verdi.Güvenlik kaygısından dolayı yolcuların gelmemesiyle esnafımızda zarar etmekteydi.

Geçici önlem olarak esnafımızı Akpınar meydanına almıştık. Durağımız yenilendikten sonra tekrar eski durağımıza esnaflarımızı alarak hem bölge esnaflarımızın rahatlaması hem de yolcularımızın konforlu bir duraktan iniş biniş yapmaları sağlanacaktır. Hakikaten Başkanımız, yıllardır kangren olan sorunumuza el atarak çözülmesi için büyük destek olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve gelmesiyle esnafımız için hizmetler yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Bizlerde her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek vereceğiz." diye konuştu.

Malatya’nın bütüncül estetiğini koruyan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, şehrin kangren olan sorunlarını bir bir çözme noktasında bütün ekiple birlikte yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şehrin doğusunda hastanenin yıkılmasıyla birlikte aynı bölgeye yeni bir hastanenin yapılması noktasında yapmış olduğumuz girişimler, çalışmalar, gayretler ve verdiğimiz destekler neticesinde hastanemiz yapıldı. Yeni hastanemize yeni bir durak olması gerekirdi. Durağımız çok eski olduğu için zamana yenik düşmüş, köhnemiş, metruk hale gelmiş. Görsel anlamda da kent estetiği anlamında da vatandaşa hizmet verme noktasında yeterli değildi. Bu anlamda daha önce sokak sağlıklaştırması kapsamında yaptığımız kuyumcular çarşısının bulunduğu alan ve emeksizde bulunan minibüs durağının yapılmasıyla beraber hastane durağının bulunduğu alanda metruk haldeydi. İlgili arkadaşlarımıza bir an evvel projelendirme çalışmalarının yapılması ve günümüz şartlarına uyan çağdaş anlamda bir durak olması noktasında talimatlandırdık ve arkadaşlarımız yapmış olduğu diğer duraklarda olduğu gibi Malatya’nın bütüncül estetiğini koruyacak ana duraklarda olduğu gibi, birbirini tamamlayacak güzel bir estetik entegrasyonu olacak şekilde durakların yapılması noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Bölgede hem cephe giydirme hem de sokak sağlıklaştırmayapılacak. Durağın yeni dizaynı yapılarak Malatya’mıza ve yeni hastaneye yeni durak anlayışıyla hizmette durmak yok yola devam diyeceğiz” diye konuştu.