Malatya Battalgazi'de 'Devlet' hasta kabulüne başladı

Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi'nin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlaması dolayısıyla hastaneye ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bölge muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar büyük ilgi göstererek teşekkür etti.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi hasta kabullerine başladı.

Devlet Hastanesi’nin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlamasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hastanenin bölge halkına ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Şehrimizin doğusunda bir hastane, batısında bir devlet hastanesinin olması hem şehir insanlarının erişimi ve ulaşımı açısından hem de adli vakalarla ilgili husumetlerin artırılmaması açısından önemli bir yatırım hamlesiydi ve bu gerçekleşti" diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "O dönemde Battalgazi Belediye Başkanı iken bu alanın mutlaka hastane olması gerektiği konusunda ısrarcı olduk ve yoğun girişimlerde bulunduk. Yaptığımız olumlu girişimler neticesinde o dönemin bakanları ve özellikle dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bakanımızın gayretleri sonucunda bu alan tekrar Devlet Hastanesi yapılmak üzere devri gerçekleştirildi. Akabinde de Şimdiki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bir an evvel ihaleye çıkarılması ve finansmanı kesilmeyecek şekilde bir finansman kaynağıyla buranın ihale edilmesi sağlandı. İhale edildikten 2 yıl sonra da hasta kabullerine başladı” diye konuştu.

Hastanenin buraya yapılmasının birçok gelişmeyi de beraberinde getirdiğini belirten Gürkan, şehrin bütünüyle 12 bin 300 kilometrekare alanıyla her karışına dokunma noktasında ekibiyle birlikte büyük gayret ve çabaları olduğunu kaydetti.