Malatya Arguvan'da nohut hasadı zamanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arguvan Belediyesi ve Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Nisan ayı içerisinde dağıtılan nohutların hasatları yapıldı.MALATYA (İGFA) - Arguvan İlçesi ve mahallelerindenohut yetiştiriciliği yapılarak, bölgede boş bırakılarak atıl durumda bulundurulan veya nadasa bırakılan arazilerde uygun tarımsal üretim yöntemleri ile “Nohut Üretimi İle Nadas Alanları Yeşilleniyor” projesi kapsamında Nisan ayında dağıtımı ve ekimi yapılan tohumların hasat tarla günü yapıldı.

Arguvan İlçesi Dolaylı Mahallesi’nde İsmail Karakaş ‘a ait 45 dönümlük arazide yapılan nohut hasadı tarla gününe,Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı,Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit,Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Suat Cantürk, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mümtaz Varol, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Proje ile bölgedesertifikalı tohum kullanılarak, nadasa bırakılan arazilerde nohut yetiştiriciliği ile üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesi, tekniğine uygun üretim modeli ve tarımsal mekanizasyon ile girdi maliyetlerinin azaltılıp, karlılık artışının sağlanması ve İlimiz tüketici taleplerinin yerelde sağlanması hedeflenmiştir.Proje ile Arguvan İlçesinebağlı mahallelerde 35 üreticiye 20.500 kg sertifikalı tohumluk temin edilerek yaklaşık 1600 dekar alanda ekimyapılması sağlandı.

Arguvan’da gerçekleştirilen nohut hasadında açıklamalarda bulunan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, “Baklagilde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde, köylerimizde tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Projemizi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptık. Arguvan Belediyemiz ve İlçe Ziraat Odamızın çiftçilerimizle buluşmamıza ve organizasyonumuzu yapmamızda emeklerimiz oldu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte birçok projeye imza attık. Bu sene kurak geçmesine rağmen, ekim zamanında yağış olmamasına rağmen normal bir verim aldık. Çiftçilerimiz memnun kaldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah nadasa bırakılan alanlarda ekimler için projelerimize devam edeceğiz. Bizlere katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin artırılması ve üretimin genişletilmesi için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “ Bu yıl özellikle Malatya’daki çiftçilerimize çok ciddi desteklerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla temel prensibimizi üretim sizden destek bizden politikasıyla öncelikli olarak ekilemeyen alanlarda 402 ton gibi belki de Malatya tarihinde en yüksek rakamdır arpa buğday dağıtımı yapıldı. Geçtiğimiz ayda hep birlikte örnek bir tarlamızda hasadımızı gerçekleştirdik. Daha öncesinde dört ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte dağıtımını yaptığımız nohut ve fasulyede nadas alanının daraltılması, ekilmeyen alanların ekilmesi şeklindeki proje kapsamında Hekimhan, Kuluncak, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerimizde 40 tonun üzerinde fasulye ve nohut dağıtımı yapıldı. Şu anda da dağıtımını yaptığımız ürünlerin hasadını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey çiftçimiz için, her şey üretimin artırılması ve üretimin genişletilmesi için. Arguvan Belediye Başkanımıza da Arguvan ilçemizde tarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.