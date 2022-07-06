Malatya Arguvan'da lavanta hasadı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ile 2018 yılında Arguvan ilçesi İçmece mahallesinde 3 dekarlık alanda Isparta ilinden getirilen 6 bin adet Lavandul aAngustifolia çeşidi ile ekimine başlanan bitkinin hasadı yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde lavanta hasadı için program düzenlendi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, lavantanın önemli bir bitki olduğunu vurgu yaparak, Arguvan’a kattığı değerin ileri de turizm ve ekonomik anlamda da ciddi olacağını söyledi.

Başkan Kızıldaş, önümüzdeki yıllarda nane, kekik gibi bitkilerinde yağını çıkarabilmek için tesisleşme noktasında da çalışmalar olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise lavanta bahçeleri çiçek olan Arguvan’ı yeniden bir çiçek yaptığını öne sürdü. Emeği geçenleri tebrik eden Başkan Gürkan, "Tarıma fazla elverişli olmayan bu alanların değerlendirilerek lavanta bitkisinin ekimi gerçekleştirilmiş. Geçen yılda verimi ve kalitesi yüksek bir verim alındı. Arguvan Belediye Başkanımızı bu ve benzeri çalışmalarında ayrıca paydaş olarak çalışmaktayız. Bu çalışmalarda emeği geçen Tarım İl Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemiz Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına ve Arguvan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Lavanta hasadının başta Arguvan’ımıza ve ülkemize temenni ediyoruz. Lavanta ayanı zamanda kozmetik sanayide kullanılan çok önemli bir bitkidir. Bu bitkinin daha geniş alanlarda ekiminin yapılması ve buradan işlenerek pazarlanması noktasında Belediyemizin çalışmalarına destek vereceğiz” diye konuştu.