Malatya 7 arterli ulaşım aksına kavuşacak

Malatya'da Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde bir yatırımı şehre kazandıracaklarını söyledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulundu.

Malatya trafiğini rahatlatmak için yeni yol ve bulvarların açıldığını belirten Başkan Gürkan, trafiğini rahatlatmak ve Malatya’yı tek arterli ulaşım aksından kurtararak 7 arterli bir ulaşım aksına kavuşturduklarını belirti. Başkan Gürkan, yapımı devam eden Bulvarlar ile Kuşak Yolların hizmete girmesi ile birlikte Malatya’nın ulaşım noktasında sorunsuz bir il haline geleceğini kaydetti.

Başkan Gürkan Kuzey Kuşak Yolu inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "İnşallah Ekim ayı sonu itibariyle de sürücülerimiz Elazığ yolundan bu yolumuzu kullanarak Sivas Yoluna ve oradan da Çevre Yoluna geçebilecekler. Çalışmalarımız neticesinde Malatya’ya yeni bir ulaşım arteri sağlanmış olacak. Bir taraftan Anayurt Bulvarı, bir taraftan Danişment Gazi Bulvarı, bir taraftan Alp Er Tunga Bulvarı, bir taraftan Kuzey-Güney Kuşak Yolları ve bir taraftan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Çevre Yolu ile birlikte Malatya tek arterliulaşım aksından kurtularak 7 arterli ulaşım aksına kavuşmuş olacak. Çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatya insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İnceleme gezisinde hazır bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, şehrin sıkışan kent trafiğini genişletme noktasında Başkan Gürkan'ın göreve geldiği günden bu yana gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gerek Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkânlarıyla, gerekse de diğer bakanlıkların imkânlarından da faydalanarak rahatlatma noktasında büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Tek arterli bir Malatya’dan 7 arterli bir Malatya’ya ulaştırma adına yapılanları takdirle karşıladıklarını belirten Tüfenkci, "Üzerinde bulunduğumuz yol viyadük, kavşak düzenlemeleri, kaliteli bir asfalt serimi ve sanat düzenlemelerinin ardından güzel bir bulvara Malatyakavuşmuş olacak. Devamında Elazığ yoluna bağlanacak olan bir güzergâhı Malatya’ya kazandıran Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Amacımız Malatya daha fazla gelişsin ve güzelleşsin. Malatya insanı daha mutlu olsun. Tamamen trafiğe açıldığı zaman trafik yönünden çok rahatlamış bir Malatya’ya kavuşacağız” diye konuştu.