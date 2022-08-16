Malatya 10 yıllık sayaçları değiştiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçlarında ölçüm hassasiyetinde yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmek için 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan su sayaçlarını değiştirmeye devam ediyor. 3 yıl içinde 31 bin 703 adet su sayacı değiştirildi.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na uygun olarak sayaçların ücretsiz değiştirildiği kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda MASKİ’nin altyapı ile çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Mert, sayaçların değişim işlemlerinin gerek aboneler, gerekse kurum açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Yenileme işlemleriyle birlikte, sayaçların ölçüm hassasiyetinde yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilirken daha sağlıklı ve verimli bir içme suyu hizmeti sunulması da sağlanmış olacak. Ekiplerimiz, 3 yıl içinde 31 bin 703 adet su sayacını ücretsiz olarak değiştirdi” dedi.

MASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 51/2. Maddesine göre, su sayaçlarının okunabilmesi, açma, kesme, bakım, onarım ve kontrol işlemlerinin yapılabilmesi için mesken dışına alınması gerektiğini vurgulayan Mert, “Abonelerimiz su sayaçlarını kurumumuz yetkililerince ulaşılması ve okunması uygun bir yere almak zorundadır. Yeni yapılan inşaatlarda sayaçlar binanın zemin katında koridorda toplu bir şekilde projede belirtilmek ve uygulanmak zorundadır” diye konuştu.