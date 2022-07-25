Mahalle ziyaretinde Başkan Zeybek’e sevgi seli

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Veysel Karani Mahallesi’ni ziyaret eden Zeybek Başkan, talep ve önerileri dinledi, vatandaşlarla hasbihal etti.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, vizyon projelerin şehre kazandırılması adına önemli adımlar atılmasını sağlarken diğer taraftan da mahalleleri ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Zeybek Başkan son olarak, Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Mustafa Özkan ile birlikte vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkanımız, hemşehrilerinin gönül kapılarını çaldı.

Bölge sakinleri tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Zeybek, vatandaşları tek tek dinleyerek taleplerini ve önerilerini aldı. Mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Zeybek’e ziyaretinde; Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve birim müdürleri eşlik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, mahalle ziyaretinde ilk olarak Mimar Sinan Cami’ne kurs için gelen çocuklarla buluştu. Zeybek Başkan’ı alkışlarla karşılayan çocuklar Başkan amcalarına yoğun ilgi gösterdi. Başkanımız, çocuklar tarafından alkışlar ve ıslıklarla karşılandı. Çocuklar ve Başkanımız hatıra fotoğrafı çekinirken, onları sevindirmek adına oyuncak hediye edildi. Mahalle sakinleri ile Belediyemiz tarafından yapılan parkta bir araya gelen Başkanımız Mehmet Zeybek’e hemşehrileri yaptığı yatırımlar nedeni ile teşekkür ederken taleplerini de aktardı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen mütevazı ziyarette Zeybek Başkan vatandaşların çay ikramını geri çevirmedi, onlarla birlikte sohbet ederek istek ve öneriler hakkında bilgi alışverişi yaptı. Samimiyet dolu görüntülerin olduğu ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Büyük bir teveccüh ile memnuniyetini ifade eden Muhtar Mustafa Özkan ziyarete ilişkin değerlendirmesinde; “Başkanımız bizleri her zaman ziyaret ediyor. Biz talep ettik Başkanımız isteklerimiz yerine getirdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin her zaman yanındayız. Bizim için Başkanımız, Türkiye tarihinin Afyon’a gelen tek Belediye Başkanı. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yapacağı hizmetlerinin de devamını diliyorum” dedi.

“TALEPLER KISA SÜREDE YERİNE GETİRİLECEK”

Mahallede yapılan çalışmaları inceleyerek talepleri aldıklarını belirten Başkan Mehmet Zeybek ise açıklamasında, “Sayın Vekilimiz ve merkez ilçe yönetimi ile birlikte Veysel Karani Mahallemize ziyaret yaptık. Mahallemizdeki eksiklikleri mahallinde dinleyerek birim müdürlerimize talimat verdik. İnşallah en kısa sürede talepleri yerine getireceğiz” diye konuştu.