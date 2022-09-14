LÖSEV Bursa'dan ailelere farkındalık semineri

LÖSEV Lösemi ve Kanser ile mücadele eden çocuk/yetişkin hasta ve yakınlarına Bursa'da farkındalık semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - 1998 yılından bu yana lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olan LÖSEV, bunun yanı sıra 10 yıldır tüm kanser türlerine ve her yaş guruplarına yardımlarını karşılıksız ulaştırıyor.

LÖSEV Lösemi ve Kanser ile mücadele eden çocuk/yetişkin hasta ve yakınlarına farkındalık semineri düzenledi.

Bursa’da düzenlenen seminerde “ Kanserde Erken Tanı ve Tedavi Yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

Sadece maddi konularda değil manevi anlamda da ailelerin yanında olmak için çalışan ve bir çok projesiyle yaşama değer katan LÖSEV'in kanser tanılı hasta ve ailelerini, S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Tıbbi Onkoloji İdari Birim Sorumlusu Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Turgut Kaçar ile ’Aileler Soruyor’’ sempozyumunda buluşturdu.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, her geçen gün artan kanser vakalarına karşın erken tanı teşhis ve tedavi yöntemleri konularında farkındalık oluşması amaçlandı.