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Liseliler, Mevlana sevgisini dizelere döktü

Yerel 02.02.2023, 16:36
Liseliler, Mevlana sevgisini dizelere döktü

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak ve gençlere Mevlana sevgisini aşılamak adına bu yıl 12’ncisini düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldı.BURSA (İGFA) - Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nın ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faysal Kayhan, yarışmanın jüri üyelerinden Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Ercan Yılmaz ve yarışmada derece elde eden öğrenciler ile velileri katıldı.  

Bu yılki konusu serbest olarak belirlenen yarışmada ‘Yöneliş’ adlı şiiriyle Zonguldak’tan Sabire Sude Davulcu, birinci oldu. ‘Kirpiğin Ağıtları’ isimli şiiriyle Bursa’dan Seda Derman ikinci olurken, ‘Yükseliverdi Bulutlar’ şiiriyle Kahramanmaraş’tan Hayriye Zehra Canlı ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise ‘Hâmûş’ adlı eseriyle Manisa’dan Azra Betül Afacan, ‘Yok Oluşta Yeniden Doğum’ adlı eseriyle Bursa’dan Azra Nur Köse, ‘İnsan Olmak Lazım’ eseriyle de Kastamonu’dan Ayşegül Yıldırım aldı. Yarışmanın birincisi 7 bin TL ödülün sahibi olurken, ikinci 6 bin TL, üçüncü 5 bin TL, mansiyonlar 2 bin TL ödül almaya hak kazandı.

“YARIŞMAYA OLAN İLGİ BİZLERİ GELECEK İÇİN UMUTLANDIRDI”

Yarışmaya katılan tüm gençlerin Mevlana’nın felsefesini öğrendiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, ruh dünyamıza yön veren Mevlana’yı anlamak, bu güzelliği korumak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla her yıl Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nı düzenliyoruz. Bu yarışma ile gençlerimize kendi değerlerimizi tanıtırken, aynı zamanda edebiyat alanına yönelmelerini de sağlıyoruz. Çok şükür, 20 yıldır gerçekleştirdiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması gibi bu yıl 12’ncisine imza attığımız Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması da yine edebiyatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu ilgi, bizleri gelecek için gerçekten umutlandırdı. Çünkü, teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın çıkmasıyla birlikte çocuklarımız adeta emojiler ile iletişim kurmaya başladı. Yarışmalarımız sayesinde bunun önüne geçmek çok kıymetli. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren birbirinden değerli eserleri kitap haline getirerek kütüphanemize kazandıracağız. Katılım gösteren herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında  dereceye giren yarışmacılar, tek tek sahneye çıkarak şiirlerini okudu.

Her bir satırında Mevlana sevgisinin işlendiği birbirinden güzel şiirler, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Başkan Dündar, program sonunda yarışmada dereceye giren şiirlerin sahiplerine ödüllerini takdim ederek, tebrik etti.

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