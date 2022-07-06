Lice’nin 2050’ye kadar içme suyu sorunu kalmıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK’ın ortaklaşa yürüttüğü “Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi”nde çalışmalar devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Lice ilçesinin 2050’ye kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan projede DİSKİ, çalışmalarda önemli aşama kaydetti.

Ekipler, 28 kilometre kanalizasyon, 32 kilometre içme suyu hattını döşedi, 500 ile 700 metreküp kapasiteye sahip su depolarının inşaatını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalar tamamlandığında farklı boru çaplarında toplam 40 kilometre kanalizasyon ve 69 kilometre içme suyu hattı döşemiş olacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Lice Kaymakamı Muhammed Evlice, devam eden çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı.

Tutşi, yaptığı açıklamada Lice kanalizasyon ve içme suyu sorununa yönelik gerçekleştirdikleri projede nüfusu, imar planı ve 2050 yılını baz alarak hazırladıklarını söyledi.

Ellerinden geldikçe üst yapıya zarar vermemeye özen gösterdiklerini ifade eden Tutşi, proje kapsamında ilçeye atık su arıtma tesisi de inşa edeceklerini anımsattı.