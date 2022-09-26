LGS kurs merkezlerinde sıcak yemek hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sosyal medya hesabında duyurduğu; dezavantajlı mahallelerdeki kurs merkezlerinden yararlanan ortaokul öğrencilerine yönelik öğle yemeği hizmeti; Turgut Türkalp, Halkkent, Mithatpaşa, Eskiömerli ve Özgürlük LGS Kurs Merkezlerinde başladı.MERSİN (İGFA) - 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik kurs hizmeti verilen merkezlerde sabahları derse gelen öğrenciler, öğleden sonra da okullarına gidiyor. Zamanla yarışan öğrenciler, kurs merkezinin sunduğu öğle yemeği hizmeti sayesinde evlerine gidip yemek zorunda kalmadıkları gibi, okulda da para harcamak zorunda kalmıyor. Hem zamanları hem de paraları cebinde kalan öğrenciler, sağlıklı sıcak yemek yiyerek okullarının yolunu tutuyor.

“Öğrencilerimiz yemeklerini yedikten sonra okullarına gidecek”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “LGS Kurs Merkezlerimizden faydalan öğrencilerimizin, öğleden önce bizlerden aldığı dersler sonrası eve gidip yemek yemelerinin, sonrasında okullarına yetişmelerinde sıkıntı yarattığını gözlemledik. Bu öğrencilerimizin ya yemek yemeden okullarına gittiklerini, ya da aperatif geçiştirdiklerini gördük. Aşhane’deki gıda mühendislerimizle birlikte bir menü hazırladık. Burada bizler öğrencilerimizin hem fiziksel gelişimine, hem de bilişsel gelişimine uygun bir katkı sunmak istiyoruz. Bundan böyle, tüm LGS Kurs Merkezlerimizden faydalanan öğrencilerimiz önce derslerini alacaklar, ardından ücretsiz öğle yemeklerini yiyecekler ve biz onları bu şekilde okullarına uğurlayacağız. Kurs merkezlerimizde LGS’ye hazırlanan yüzlerce öğrencimiz bu hizmetimizden faydalanacak” dedi.

“Kantinler çok pahalı. Bir simit alıyordum, doymuyordum”

Nupelda Kardelen Turhan, Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezini çok sevdiğini, yemekleri de çok beğendiğini söyleyerek, “Bu kursu çok seviyorum. Dersimiz saat 11.20’de bitiyor. Sonra yemekhaneye geliyor ve yemek yiyoruz. Yemekler çok güzel. Evden direkt okula gidiyor ve yemek götüremiyordum. Fazla bir şey de alamıyordum. Bir simit alıyordum, doymuyordum. Şimdi yemeğimi kurs merkezinde yiyorum” dedi.

Şirin Altunç, hem kurs merkezinden hem de yemek hizmetinden çok memnun olduğunu anlatarak, “Ben bu kursa 5. sınıftan beri geliyorum. Kursumuz ve öğretmenlerimiz çok iyi. Eğlenceli bir şekilde ders anlatıyorlar. Yemekler çok leziz. Annem evde yemek yapmak zorunda kalmıyor. Bence bu kursa herkes gelmeli. Eve gidiyordum, yemeğimi yiyordum, kıyafetlerimi giyiyordum bayağı zorlanıyordum. Ama şimdi burada yemek olduğu için, okuluma daha kolay gidebiliyorum” dedi.

“Okula karnımız tok bir şekilde gidiyoruz”

Pelin Sevgibaşı, eve gitmeye gerek kalmadan kurs bitiminde servisle direkt okula gittiğini belirterek, “Yemekler çok güzel. Kurs da çok güzel. Öğretmenlerimiz de çok iyi ders anlatıyorlar. Yemekler doyuruyor. Çıkışta aç kalmıyoruz. Direkt servise gidiyordum. Kantin fiyatları çok pahalı. Hamburger 20 lira, tost 18 lira. Teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Sarya Atilla, “Vahap Amca bu kursu bizim için açtı. Burayı çok sevdim, çok mutluyum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenlerimiz bize çok ilgi gösteriyor. Dersler arası etkinlik, oyun, deney yapıyoruz. Yemekler de çok güzel. Hiç derdimiz kalmıyor. Tok halde okula gidiyorum ve çok güzel bir şey” diye konuştu.

“Öğle vakti yemekle okul arasında çok zorlanıyorduk”

Kursta ilk günü olan Robert Akgül, “Yemekler çok güzel olmuş. Her şey güzeldi, hocalar çok iyiydi. Dersleri çok iyi anlatıyorlar. Öğle vakti evde yemek yemiyorum, direkt çıkıyordum. Kantinden bir şeyler alıyordum, ama şimdi daha iyi oldu. Aç kalmadan okuluma gideceğim, çok iyi bence” derken, Ege Akkum ise “Gerçekten yemekler güzel. Kantinlerin fiyatları çok pahalı. Burada ücretsiz yemek yiyoruz. Okula aç gitmiyorum, karnımızı burada doyuruyoruz” diye konuştu.

Muhammet Emir Deniz, “Okula giderken hep aç oluyordum. Kantin çok pahalı. Ama buradaki yemekler hem çok güzel, hem bedava, hem de çeşit çeşit geliyor. Çok doyurucu” dedi.

“Büyükşehir, çocuklarımızın her ihtiyacını düşünüyor”

Öğrencilerinden Ege Akkum’un annesi Hülya Akkum, eğitim desteğinden çok memnun olduklarını anlatarak, “Özellikle maddi anlamda, çocuklarımızın eğitimi açısından mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi. Akkum, yemek hizmeti ile ilgili ise “Bundan da çok memnunum. Çocuğum beğenerek yiyor, lezzetli olduğunu söylüyor. Genelde evde fazla bir şeyler yemiyor, ama burada kalabalıkta çocuklarla beraber yemeğini gayet güzel yiyor” ifadelerine yer verdi.

Robert Akgül’ün annesi Silva Akgül, “Yemek için çok sevindim. Çünkü zaman kısıtlamasından nasıl ayarlayacağımızı düşünemediğimiz için, bu konuda çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Ekonomik koşullar maalesef çok kötü. Zorda kaldığımız zamanlar oluyor tabii ki. Bunda da desteğini esirgemeyen belediyemiz sağ olsun” dedi.

5. sınıf öğrencisi Hasan Yiğit’in annesi Hatice Zararsız da “Buraya dün başladık ve hiç beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Öğlen yemeğini de vereceklerini söylediler ve gerçekten o yönden çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim için çok büyük bir artı oldu. Şu anda kırtasiye masrafları, okul masrafları o kadar arttı ki, çocuğunuza harçlık verirken bile yetişmiyor. Bize bunu sundukları için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.