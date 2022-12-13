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Kuzey Ankara Tüneli’ndeki ışık göründü

Yerel 13.12.2022, 08:01
Kuzey Ankara Tüneli’ndeki ışık göründü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 2009 yılında yapay kayalar kullanılarak yapılan ve kullanım ömrü dolmamasına rağmen yanlış ve hatalı imalat sonucunda kayaların düşmesi nedeniyle can ve mal güvenliği sorunu oluşturan Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde acil olarak başlattığı çalışmaların 1’inci etabı tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Yeni yol ve köprülü kavşaklarla Başkent trafiğini rahatlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda da bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

2009 yılında yapay kayalar kullanılarak yapılan ve kullanım ömrü dolmamasına rağmen yanlış ve hatalı imalat sonucunda kayaların düşmesi nedeniyle can ve mal güvenliği sorunu oluşturan Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde ABB tarafından acil olarak başlatılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.   

 ESENBOĞA İSTİKAMETİNDEKİ TÜM YAPAY KAYALAR TEMİZLENDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ekim ayında başlatılan çalışmalar kapsamında Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli Esenboğa Havalimanı istikametinde bulunan tüm yapay kayalar yerlerinden alınarak temizlendi. Söz konusu istikametteki tünel zemininde yer alan alttan ısıtma işlemlerinin tamamlanmasıyla çalışmalarda son aşamaya gelindi. Tünel giriş ve çıkışlarının da uzatılmasıyla daha dayanıklı ve güvenli hâle getirilen tünel bir hafta içerisinde trafiğe açılacak.

“BİR AN ÖNCE YENİLENMESİ GEREKİYORDU”

Çalışmalar başladıktan sonra zeminin yapısında bölgesel olarak farklı sertlikte kayaç tipleriyle karşılaşıldığını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, karşılaşılan bu durum nedeniyle projede düzenlemelere gidildiğini ve inşaat süresinin uzadığını ifade etti.

Tünelin peyzaj kısmındaki yapay kayaların zamanla yapısının bozulduğunu kaydeden Özen, “Son zamanlarda da kayalar yola düşmeye başladı. Buranın bir an önce yenilenmesi gerekiyordu. Vatandaşlarımız bizler için çok önemli. Tünel üzerindeki şevde bulunan barbakanlar tıkanmış ve görevlerini yerine getiremiyordu. Bundan kaynaklı zeminde sıvılaşma meydana geliyordu. Süreç içerisinde kütle hareketlenmiş ve şev üzerinde çatlakların meydana gelmesiyle de dökülmeler başlamıştı. Yapısı bozulan yapay kayalar, maddi hasarlı kazalara sebep oluyordu” dedi.

2’NCİ ETAP ÇALIŞMALARI OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA BAŞLAYACAK

Tünelin Ankara istikametindeki çalışmaların ise Başkentlileri mağdur etmeyecek şekilde okulların kapanmasıyla birlikte yaz aylarında başlanacağını açıklayan Özen, 2’nci etapta yapılacak çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

“Kazaları önlemek amacıyla tünelin giriş ve çıkışları uzatılarak, dökülmesi devam eden yapay kayalardan oluşan peyzaj kaldırılacak ve yerine şev eğimini azaltacak şekilde dolgu yapılarak daha stabil ve güvenli hâle getirilmesi sağlanacak. ‘Kuzey Ankara Protokol Yolu Tünel Giriş ve Çıkış Heyelan Önleme İşi’ kapsamında; yapay kayaların alınarak temizlenmesi, kazı yapılması, fore kazık imalatları ve devamında temel ve perde betonarme imalatları ile beraber prefabrik kiriş imalatı ve montajı ile yol alttan ısıtma işlemleri gerçekleştirilecek.”

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