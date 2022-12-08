Kuvvetli yağış Alanya'yı bu hale getirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da kırsal yollarda kuvvetli yağış nedeniyle bozulan yollarda onarım ve alt yapı çalışması başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin farklı yerlerinde bozulan yolların alt yapısını yaparak kış hazırlıklarını sürdürüyor. Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı güzergah olan Taşatan yolunda yağış sonrası yola düşen kayalar iş makineleri aracılığıyla temizlendi. Diğer yandan heyelan nedeniyle göçük olan bölümde ise taş duvar çalışması yapılarak tamamlandı.

Yeşilöz Büyükpınar Mahallesi grup yolunda ise yağışlar nedeniyle bozulan yere büz uygulaması yapıldı. Yağmur suyunun yolu bozmasına neden olan yerde gece boyu yapılan çalışmalar sonrası büz çalışması tamamlandı ve yol daha güvenli hale getirildi.