Küthaya'da konservatuar hazırlığı

Kütahya Belediyesi bünyesinde kurulması planlanan konservatuar çalışmaları başladı. konservatuar ile ilgili ilk toplantı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makam odasında gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırlıkları kapsamında bir heyet Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret ederek konservatuar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kürşat Gülbeyaz, Tekirdağ Belediyesi Konservatuvarı kurucusu ve Öğr. Üyesi Halil Yoruç, kurulacak olan kültür sanat akademisinde aynı zamanda icra topluluklarının da oluşturulması planlandığından, T.H.M., T.S.M., Halk Oyunları ve Tiyatro topluluklarının başında bulunmaları planlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDPÜ) Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, KDPÜ Öğr. Görevlileri Handan Özdemirel, Yusuf Ziya Beydüz, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Erhan Bozkurt, Halk Oyunları hocası Hüseyin Enes Batbağ yer aldı.

Tekirdağ Belediye Konservatuvarı kurucusu Öğr. Üyesi Halil Yoruç ve S.A.Ü. Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Prof. Kürşat Gülbeyaz, kurulacak olan konservatuvar ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğine, konuyu içine alan hukuki düzenlemelere, nasıl bir alt yapıya ihtiyaç olduğuna ve nasıl bir yönetim şekline ihtiyaç duyulduğuna dair bir sunum yaptı.

Yapılan planlamalar kapsamında kurumsal yapının oluşturulabilmesi için ilk etapta yaklaşık üç ay kadar bir zamana ihtiyaç olduğu değerlendirildi.

Bu süreçte kurulacak akademik yapının işleyişi için ihtiyaç duyulan yönetim ve idari kadronun, öğretim kadrosunun oluşturulması ile diğer alt yapı çalışmalarının tamamlanması planlandı.

Prof. Dr. Kürşat Gülbeyaz, bu tür bir çalışmanın Kütahya gibi kültürel alt yapısı çok zengin olan bir şehirde büyük ihtiyaç olduğunu ve bu çalışma için incelemelerde bulundukları Hezar Dinari Kültür merkezinin çok değerli bir yapı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Kütahya Belediye Bşk. Prof. Dr. Alim Işık ise, seçimler öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirmekte olduklarını belirtti. Özellikle konservatuvar projesini çok önemsediğini ve Kütahya halkının böyle bir projeyi fazlasıyla hak ettiğini ve bu projeye gerekli desteği vereceklerine inandığını söyleyen Başkan Işık, bu çalışmanın ilk etapta hukuki bir düzlemde ‘Kültür Sanat Akademisi’ adı altında planlanıp, zaman içerisinde içeriği zenginleştirilerek ihtiyaç duyulan ve şehrin insanına kültür ve sanata dair hemen her alanda akademik eğitimlerin verileceği bir Konservatuvara dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.

Bu arada akademinin kuruluş aşamasında, akademik eğitim öğretimin yanı sıra oluşturulacak olan T.H.M., T.S.M. Tiyatro ve Halk Oyunları icra heyetleri için müracaatlar alınacağı, 2023 Ocak ayı içerisinde kurumsal yapının oluşturularak öğrenci alım ilanına çıkılabilecek aşamaya gelineceği açıklandı.