Kütahyalılar şenlikte stres attı

Bu yıl 22.’si düzenlenen Frig Vadisi İnli Köyü Kültür Şenliği; Vali Ali Çelik, Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla yapıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - İnli Köyü Kültür Şenlikleri’nde Kütahyalılara hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ‘Bu tür etkinliklerin bizi bir yapan, birbirimize bağlayan, kenetleyen çok önemli etkinlikler’ sözleriyle konuşmasına başladı. Başkan Işık, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnli Köyü, belediyemizin bir mahallesi gibi gördüğümüz önemli bir yerleşim yerimiz. Çünkü Kütahya’nın temiz suyu, temiz havası buralardan geliyor. Türkmen su şişleme tesisimizde bu köyümüzde. Onun için sizlere yakınız. Elimizden gelen desteği yapmak zorundayız. Su kaynaklarımızı doğru koruduğunuz, ormanlarımıza sahip çıktığınız ve şehrimize katkı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şenliklerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise konuşmasında birlik ve beraberlikten söz ederek, şenliklerin hayırlı olmasını temenni etti.

Kültür Şenliği’nin birlik ve beraberliği perçinleyerek değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlikler ozanların türküleri, semah dönmesi ve çeşitli ikramlarla devam etti.