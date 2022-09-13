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Kütahyalılar Federasyonu'ndan Başkan Işık'a ziyaret
Yerel 13.09.2022, 16:02
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’nu makamında ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Ufuk Aksoy ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.
Başkan Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarete, Federasyon Başkan Yardımcıları Durmuş Dumlupınar, Osman Cangür, İsmail Karadağ ve Yener Dumlupınar’ın yanı sıra federasyon üyesi Mehmet Çelik de katıldı.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’na teşekkür etti.
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