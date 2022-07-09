Kütahya’da bayram coşkusu

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık Kurban Bayramının ilk gününü halkla iç içe kutladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Bayram namazı öncesi cami etrafına gül suyu sıkıldı. Kılınan Bayram Namazının ardından Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, il protokolüyle birlikte Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar ile tek tek bayramlaştı. Başkan Yardımcısı Arık, vatandaşlara Kurban Bayramını sağlık, sıhhat içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kütahya’da geleneksel hale gelen bayramlaşma törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdür V.Hakan Sıralı, Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Ülkü Ocakları İl Başkanı İlker Bükni ve bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşmanın ardından Kütahya Belediyesi tarafından halka simit ve çay ikram edildi.