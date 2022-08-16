Kütahya Zafer Meydanı'nda aydınlatma montajı başladı

Kütahya'da imalat çalışmaları Haziran ayında başlayan ve 29 Ağustos'ta açılışı yapılacak olan Zafer Meydanı projesinde aydınlatma direklerinin montajı başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın çehresini değiştirecek, hemşehrilerimizin nezih bir ortamda vakit geçirebilecekleri sosyal donatılarıyla Kütahya’nın yeni yüzü olacak olan Zafer Meydanı proje çalışmasında aydınlatma direklerinin montajı başladı.

Özel tasarım aydınlatma direkleri Türk Bayrağı ve Kütahya Belediyesi logosu ile meydana yakışan bir şekilde dizayn edildi.

Direklerin montajı sonrasında aydınlatmaların deneme çalışmaları başlayacak.