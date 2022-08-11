Kütahya 'Zafer Meydanı'na kavuşacak

Kütahya Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Zafer Meydanı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın meydan ihtiyacını karşılayacak, hemşehrilerimizin daha rahat ve nezih bir ortamda dolaşıp vakit geçirebilecekleri Zafer Meydanı projesinde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışması tamamlanan ve yeniden yerine monte edilen vazonun çevre düzenlemesi, kaldırım ve peyzaj çalışma alanlarındaki imalatlar 29 Ağustos 2022 tarihine yetişecek şekilde planlandı.

Projenin ilk etabı tamamlandığında Kütahya’nın tarihi değerleri ile birlikte bütünleşerek, tüm güzellikleri ile birlikte şehrimizin en önemli merkezlerinden birisi haline gelecek.