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Kütahya Yoncalı'daki statlar tamamlanıyor
Yerel 28.07.2022, 12:08
Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte Yoncalı’da inşaat çalışmaları son aşamasına gelen antrenman ve nizami futbol sahalarını inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Yoncalı’ya kazandırılan 1 adet nizami ve 2 adette antrenman sahasını Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte inceleyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Yoncalı’ya kazandırılan bu tesislerle birlikte Kütahya’nın önemli spor kamp alanları arasında adını yazdırmaya başlayacağını ifade etti.
Başkan Vekili Damcı, emeği geçenlere teşekkür etti.
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