Kütahya Yoncalı'da Yörük ve Türkmen Şöleni

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Yörük ve Türkmen Şöleni, Yoncalı’da gerçekleştirildi. Şölene katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gelecek yıl şölenin Kütahya Belediyesi uhdesinde yapılacağı sözünü vererek şölenin hayırlı olmasını diledi.KÜTAHYA (İGFA)- Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce Yörük ve Türkmen derneklerinin katılımıyla Yoncalı’da gerçekleşen Yörük ve Türkmen Şöleni’ne katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kendisinin de Yörük bir anne ve Türkmen babanın evladı olarak şölene katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Işık gelecek yıldan itibaren bu organizasyonu Kütahya Belediyesi’nin üstleneceğini söyledi.

Dernek başkanıu bu organizasyonu yaptığı ve bu güzel tabloyu oluşturduğu için teşekkür eden Işık, "Kütahya Belediyesi olarak elimizden gelen destek artarak devam edecek. Önümüzdeki yıl ve yıllarda yapılacak bir organizasyon için tamamını Kütahya Belediyesinin üstleneceği bir organize olsun istiyorum. Çünkü memleketin bir evladı ve yöneticisi olarak bu kadar sponsorun olduğu bir organizasyonun bu şekilde olması beni rahatsız etti. Bundan sonra sadece Kütahya Belediyesi olarak bunu üstlenmeye talip olduğumu söylemek istiyorum. En iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Uzun yıllar İl Özel İdaresi’ne tahsisli olan Yoncalı Çayırı’nın Kütahya Belediyesi’ne tahsisinin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Işık, 2023 yılında Yoncalı Çayırımızı Kütahya’mızın yüz akı bir etkinlik alanına dönüştüreceklerini kaydetti. Işık, "Bu çayırda daha güzel bir ortamda, yeşil çimler üzerinde ve sosyal donatıları ile birlikte daha güzel ortamda bu güzel insanları bir araya getirip, kültürümüzü yaşatacak her türlü etkinliği yapabilecek bir alana dönüştürmeyi hedefledik. Emeği geçen tüm kurum yöneticilerine bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.