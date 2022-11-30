Kütahya Yedigöller'de üst yapı imalatı sürüyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üst yapı imalatlarının tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'yı daha yaşanabilir hale getirmek için projelendirilen Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

33 günde 167 bin metrekarelik alanda altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, üst yapı imalatlarında da önemli aşama kaydetti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alan olarak projelendirilen Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın Kütahya’ya değer katacağını kaydetti. Toplam 255 bin metrekarelik alanda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Işık, 2023 yılı içerisinde projeyi tamamlayıp şehrimize kazandırmak istediklerini söyledi.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.