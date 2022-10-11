Kütahya Yedigöller'de çalışmalar başladı
Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılması planlanan Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda çalışmalar başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'yı geleceğe taşımak adına çevre yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Yedigöller Rekreasyon Alanı için geçtiğimiz günlerde yüklenici firmayla sözleşme imzalamıştı.
İmzaların atılmasının ardından vakit kaybedilmeden çalışmalara başlandı.
Sahaya inen ekipler, reglaj çalışmasıyla Yedigöller Rekreasyon Alanı projesinin startını verdi.
İçinde 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın hayata geçirilecek projeyle sosyal ve kültürel alan olması amaçlandı.
Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacağı kaydedildi.
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