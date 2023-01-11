Kütahya'ya yakışır tabelalar asıldı

Kütahya Belediyesi, il genelindeki cadde, bulvar ve parklardaki tabelaları estetik, modern ve çini motifleri ön planda olacak şekilde yeniledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın daha estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, park, cadde ve bulvarlardaki tabelaları standart bir yapıya kavuşturarak yenilemeye başladı.

Zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO’nun ülkemizdeki ilk “Yaratıcı Şehri” olarak tescillenen Kütahya’ya yakışır çinili tabelalar, daha estetik, anlaşılır ve geleneksel olarak tasarlandı.

Şu ana kadar 14 cadde, 11 bulvar ve 20 park tabelası yenilendi, diğer cadde, bulvar ve parklardaki tabelaların yenilenmeye devam edeceği öğrenildi. Çalışmalarla birlikte altyapı, üstyapı, asfalt ve çevre düzenlemesi yapılan cadde, bulvar ve parklarımız tek tip olacak şekilde yeni görünümlerine kavuşturulmuş olacağı kaydedildi.